«Фильм ужасов: Клопп назвал свой худший матч в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о провальном матче с «Наполи» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Мерсайдцы были разгромлены в Неаполе со счетом 1:4.

«Я много раз пересматривал эту игру. Это было как фильм ужасов. Худшая игра «Ливерпуля» под моим руководством. У нас и раньше было неудачные матчи, но этот самый провальный с момента моего прихода. Большая часть игроков основного состава выступила ниже своих возможностей. Нужно разобраться, почему так произошло», - приводит слова немецкого тренера Goal.com.

Во вторник, 13 сентября, «Ливерпуль» сыграет против «Аякса» в рамках второго тура группового этапа ЛЧ.