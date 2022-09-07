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Лига чемпионов

Проблемы немецких тренеров продолжаются: «Наполи» уничтожил дома «Ливерпуль»

 
07 Сентября 2022 • 23:53 Комментировать (3)
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

«Наполи» воспользовался проблемами «Ливерпуля». Ещё к перерыву неаполитанцы отметились тремя забитыми голами и нереализованным пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами, что привело к уверенной победе «Наполи».

Протокол игры  
Наполи4:1Ливерпуль
(1:0) Зелиньски Пётр5'  
(2:0) Замбо-Ангисса Андре-Франк31'  
(3:0) Симеоне Джованни44'  
(4:0) Зелиньски Пётр47'  
  49'Диас Луис (4:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  66'Ким Мин-ЧжэОливера Матиас 74' (Элмас Эльиф ( 74') Лоботка СтаниславЗамбо-Ангисса Андре-ФранкПолитано Маттео 58' (Лосано Ирвинг ( 58') Зелиньски Пётр 74' (Руй Мариу ( 74') Кварацхелия Хвича 57' (Дзербин Алессио ( 57') Осимхен Виктор 41' (Симеоне Джованни ( 41')
Запасные: Распадори ДжакомоСиригу СальватореНдомбеле ТангиГаэтано ДжанлукаЖуан ЖезусДзаноли АлессандроЭстигор Лео
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентГомес Джо 46' (Матип Жоэль ( 46') Ван Дейк Виргил  18'Робертсон ЭндрюЭллиотт Харви 77' (Мело Артур ( 77') Фабиньо ЭнрикеМилнер Джеймс  10' 62' (Нуньес Дарвин ( 62') Салах Мохамед 62' (Жота Диогу ( 62') Фирмино Роберто 62' (Алькантара Тьяго ( 62') Диас Луис
Запасные: Филлипс НатаниэльЦимикас КостасБайчетич СтефанАдриан Сан-МигельДэвис Харви
07 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

1:0. Гол с пенальти Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол с пенальти Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол
Кварацхелия упускает голевой момент (видео). Лига чемпионов. Футбол
Кварацхелия упускает голевой момент (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Замбо-Андре Ангуисса (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Замбо-Андре Ангуисса (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:0. Гол Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:1. Гол Луиса Диаса (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:1. Гол Луиса Диаса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

Один из центральных матчей среды в Лиге чемпионов состоялся в Неаполе. «Наполи» принимал «Ливерпуль», и эта игра привлекала огромное внимание. Тем более, на старте сезона неаполитанцы набрали неплохую форму, в то время как мерсисайдцы буксуют. Лучшего шанса обыграть «Ливерпуль» у «Наполи», кажется, быть не могло.

«Наполи» мог открыть счёт уже на первой минуте. После диагональной передачи от Ди Лоренцо Осимхен справа ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо вышедшего из ворот Алиссона и бил с острого угла, но немного не попал в створ. Через пару минут Кварацхелия получил пас на ходу в левую зону, вошёл в штрафную и сделал пас в центр на Зелиньски, но его удар пришёлся в руку Милнеру. Арбитр назначил пенальти, и сам же поляк его реализовал.

 

Embed from Getty Images
После такого старта «Наполи» на кураже продолжал владеть мячом и инициативой. Хозяева атаковали, в то время как «Ливерпуль» толком не мог ни зацепиться за владение, ни приблизиться к воротам Мерета. На 15-й минуте Осимхен после передачи из глубины ворвался в штрафную и пытался обыграть ван Дейка, но голландец наступил ему на ногу. Арбитр встречи Дель Серро Гранде после просмотра видеоповтора назначил и второй пенальти в ворота мерсисайдцев. На этот раз к мячу подошёл Осимхен, но Алиссон спас ворота, а Ди Лоренцо, оказавшись первым на добивании, пробил мимо ворот.

Чуть позже Осимхен активно включился в прессинг, отобрал мяч у Гомеса на чужой половине, справа вошёл в штрафную, выманив Алиссона, и выкатывал мяч на Кварацхелию, перед которым были пустые ворота. Однако удар грузина по центру сумел в подкате заблокировать ван Дейк. Давление «Наполи» всё же привело ко второму голу. Кварацхелия вновь на чужой половине обокрал Гомеса, протащил мяч по левому краю и сделал пас на Замбо-Ангисса на угол штрафной, который покатил назад на Зелиньски, а сам рванул вперёд под обратный пас. Поляк в касание отдал камерунцу, а тот уже расстрелял Алиссона.

 

Embed from Getty Images
«Ливерпуль» быстро мог сократить отставание. После навеса со штрафного ван Дейк пробил головой с отскоком от земли, но Мерет спас ворота. Затем уже после передачи слева Эллиотт бил с дальнего угла вратарской, но в створ не попал. Вдобавок к этому Осимхен получил новую травму, дернув на рывке мышцу, и уступил место Симеоне.

Казалось, что «Ливерпуль» начал просыпаться, но перед перерывом ещё один гол записали на свой счёт хозяева. Кварацхелия на левом фланге обыграл Александер-Арнольда, поставил корпус Гомесу и от лицевой прострелил на Симеоне, который с линии вратарской пробил точно. Едва ли кто-то ожидал, что к перерыву счёт будет таким.

 

Embed from Getty Images
В начале второго тайма неаполитанцы забили ещё раз. Симеоне справа ворвался в штрафную, сделал передачу в центр на Зелиньски. Первый удар поляка Алиссона отбил, но лишь перед собой, и сам же поляк успел на добивание, изящно перекинув бразильца. Правда, «Ливерпуль» моментально этот гол отыграл. Англичане перехватили мяч на чужой половине поля, и Диас с линии штрафной обводящим ударом в дальний угол был точен.

По истечении часа игры «Ливерпул» мог забить ещё раз. Александер-Арнольд навесил справа, а Диас головой мощно пробил под перекладину, но Мерет выручил свою команду. Клопп пытался что-то исправить, сняв с игры даже Салаха. Однако «Наполи» спокойной оборонялся и прессинговал соперника, не давая мерсисайдцам спокойно развивать атаки. В итоге неаполитанцы спокойно довели матч до победы, не дав «Ливерпулю» ещё что-то создать. В общем, у Юргена Клоппа большие проблемы.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» через неделю примет «Аякс», а на выходных в рамках Премьер-лиги также дома сыграет с «Вулверхэмптоном». «Наполи» же в следующий вторник отправится в Шотландию к «Глазго Рейнджерс», а до этого в Серии А на родной арене встретится со «Специей».

Роман Андреев

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Roni
08 Сентября 2022 в 00:43
Они спятили? Что с Ливерпулем? Немца подзад?
SpsGod
08 Сентября 2022 в 00:00
Смотрел одновременно два матча, Наполи-Ливерпуль и Интер - Бавария.
Как же прекрасно играют Наполи, каждый не боится взять на себя инициативу, покрутить мяч вокруг себя и идти на обводку. Игра с огоньком!
И какая же нудна игра от Интера, все деревянные. Можно проиграть, но хотя бы показать свою игру как Селтик или сыграть как Интер, не понимаю схему команд в которых на наконечнике играет неподвижный нап. (Джеко, Лукаку, Жиру и т.д.). Их задача получить мяч, провести 20 попыток обвода и удара в ворота - 1 гол.
И другое дело Наполи, один идет в атаку и сразу подключаются несколько человек, не получается идти дальше? Отдай мяч назад и создай новую атаку. В общем Интер - разочарование.
CELTIC FROST
07 Сентября 2022 в 23:56
Тревожные звоночки для красных были еще на предсезонке. Так себе состояние продолжилось в чемпионате. Сегодня же зазвучал просто какой-то НАБАТ. Детские ошибки. расхлябанность и самое главное - отсутствие привычных для Ливерпуля страсти и напора. С таким футболом нужно что-то менять. иначе можно бороться только за выход в ЛЕ. Надо прибавлять. Клопп!
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окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
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