Проблемы немецких тренеров продолжаются: «Наполи» уничтожил дома «Ливерпуль»

«Наполи» воспользовался проблемами «Ливерпуля». Ещё к перерыву неаполитанцы отметились тремя забитыми голами и нереализованным пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами, что привело к уверенной победе «Наполи».
|(1:0) Зелиньски Пётр5'
|(2:0) Замбо-Ангисса Андре-Франк31'
|(3:0) Симеоне Джованни44'
|(4:0) Зелиньски Пётр47'
|49'Диас Луис (4:1)
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Один из центральных матчей среды в Лиге чемпионов состоялся в Неаполе. «Наполи» принимал «Ливерпуль», и эта игра привлекала огромное внимание. Тем более, на старте сезона неаполитанцы набрали неплохую форму, в то время как мерсисайдцы буксуют. Лучшего шанса обыграть «Ливерпуль» у «Наполи», кажется, быть не могло.
«Наполи» мог открыть счёт уже на первой минуте. После диагональной передачи от Ди Лоренцо Осимхен справа ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо вышедшего из ворот Алиссона и бил с острого угла, но немного не попал в створ. Через пару минут Кварацхелия получил пас на ходу в левую зону, вошёл в штрафную и сделал пас в центр на Зелиньски, но его удар пришёлся в руку Милнеру. Арбитр назначил пенальти, и сам же поляк его реализовал.
Чуть позже Осимхен активно включился в прессинг, отобрал мяч у Гомеса на чужой половине, справа вошёл в штрафную, выманив Алиссона, и выкатывал мяч на Кварацхелию, перед которым были пустые ворота. Однако удар грузина по центру сумел в подкате заблокировать ван Дейк. Давление «Наполи» всё же привело ко второму голу. Кварацхелия вновь на чужой половине обокрал Гомеса, протащил мяч по левому краю и сделал пас на Замбо-Ангисса на угол штрафной, который покатил назад на Зелиньски, а сам рванул вперёд под обратный пас. Поляк в касание отдал камерунцу, а тот уже расстрелял Алиссона.
Казалось, что «Ливерпуль» начал просыпаться, но перед перерывом ещё один гол записали на свой счёт хозяева. Кварацхелия на левом фланге обыграл Александер-Арнольда, поставил корпус Гомесу и от лицевой прострелил на Симеоне, который с линии вратарской пробил точно. Едва ли кто-то ожидал, что к перерыву счёт будет таким.
По истечении часа игры «Ливерпул» мог забить ещё раз. Александер-Арнольд навесил справа, а Диас головой мощно пробил под перекладину, но Мерет выручил свою команду. Клопп пытался что-то исправить, сняв с игры даже Салаха. Однако «Наполи» спокойной оборонялся и прессинговал соперника, не давая мерсисайдцам спокойно развивать атаки. В итоге неаполитанцы спокойно довели матч до победы, не дав «Ливерпулю» ещё что-то создать. В общем, у Юргена Клоппа большие проблемы.
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» через неделю примет «Аякс», а на выходных в рамках Премьер-лиги также дома сыграет с «Вулверхэмптоном». «Наполи» же в следующий вторник отправится в Шотландию к «Глазго Рейнджерс», а до этого в Серии А на родной арене встретится со «Специей».
Роман Андреев
Как же прекрасно играют Наполи, каждый не боится взять на себя инициативу, покрутить мяч вокруг себя и идти на обводку. Игра с огоньком!
И какая же нудна игра от Интера, все деревянные. Можно проиграть, но хотя бы показать свою игру как Селтик или сыграть как Интер, не понимаю схему команд в которых на наконечнике играет неподвижный нап. (Джеко, Лукаку, Жиру и т.д.). Их задача получить мяч, провести 20 попыток обвода и удара в ворота - 1 гол.
И другое дело Наполи, один идет в атаку и сразу подключаются несколько человек, не получается идти дальше? Отдай мяч назад и создай новую атаку. В общем Интер - разочарование.
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