Проблемы немецких тренеров продолжаются: «Наполи» уничтожил дома «Ливерпуль»

«Наполи» воспользовался проблемами «Ливерпуля». Ещё к перерыву неаполитанцы отметились тремя забитыми голами и нереализованным пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами, что привело к уверенной победе «Наполи».

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1:0. Гол с пенальти Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол Кварацхелия упускает голевой момент (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:0. Гол Замбо-Андре Ангуисса (видео). Лига чемпионов. Футбол 3:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол 4:0. Гол Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол 4:1. Гол Луиса Диаса (видео). Лига чемпионов. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

Один из центральных матчей среды в Лиге чемпионов состоялся в Неаполе. «Наполи» принимал «Ливерпуль», и эта игра привлекала огромное внимание. Тем более, на старте сезона неаполитанцы набрали неплохую форму, в то время как мерсисайдцы буксуют. Лучшего шанса обыграть «Ливерпуль» у «Наполи», кажется, быть не могло.

«Наполи» мог открыть счёт уже на первой минуте. После диагональной передачи от Ди Лоренцо Осимхен справа ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо вышедшего из ворот Алиссона и бил с острого угла, но немного не попал в створ. Через пару минут Кварацхелия получил пас на ходу в левую зону, вошёл в штрафную и сделал пас в центр на Зелиньски, но его удар пришёлся в руку Милнеру. Арбитр назначил пенальти, и сам же поляк его реализовал.

После такого старта «Наполи» на кураже продолжал владеть мячом и инициативой. Хозяева атаковали, в то время как «Ливерпуль» толком не мог ни зацепиться за владение, ни приблизиться к воротам Мерета. На 15-й минуте Осимхен после передачи из глубины ворвался в штрафную и пытался обыграть ван Дейка, но голландец наступил ему на ногу. Арбитр встречи Дель Серро Гранде после просмотра видеоповтора назначил и второй пенальти в ворота мерсисайдцев. На этот раз к мячу подошёл Осимхен, но Алиссон спас ворота, а Ди Лоренцо, оказавшись первым на добивании, пробил мимо ворот.

Чуть позже Осимхен активно включился в прессинг, отобрал мяч у Гомеса на чужой половине, справа вошёл в штрафную, выманив Алиссона, и выкатывал мяч на Кварацхелию, перед которым были пустые ворота. Однако удар грузина по центру сумел в подкате заблокировать ван Дейк. Давление «Наполи» всё же привело ко второму голу. Кварацхелия вновь на чужой половине обокрал Гомеса, протащил мяч по левому краю и сделал пас на Замбо-Ангисса на угол штрафной, который покатил назад на Зелиньски, а сам рванул вперёд под обратный пас. Поляк в касание отдал камерунцу, а тот уже расстрелял Алиссона.

«Ливерпуль» быстро мог сократить отставание. После навеса со штрафного ван Дейк пробил головой с отскоком от земли, но Мерет спас ворота. Затем уже после передачи слева Эллиотт бил с дальнего угла вратарской, но в створ не попал. Вдобавок к этому Осимхен получил новую травму, дернув на рывке мышцу, и уступил место Симеоне.

Казалось, что «Ливерпуль» начал просыпаться, но перед перерывом ещё один гол записали на свой счёт хозяева. Кварацхелия на левом фланге обыграл Александер-Арнольда, поставил корпус Гомесу и от лицевой прострелил на Симеоне, который с линии вратарской пробил точно. Едва ли кто-то ожидал, что к перерыву счёт будет таким.

В начале второго тайма неаполитанцы забили ещё раз. Симеоне справа ворвался в штрафную, сделал передачу в центр на Зелиньски. Первый удар поляка Алиссона отбил, но лишь перед собой, и сам же поляк успел на добивание, изящно перекинув бразильца. Правда, «Ливерпуль» моментально этот гол отыграл. Англичане перехватили мяч на чужой половине поля, и Диас с линии штрафной обводящим ударом в дальний угол был точен.

По истечении часа игры «Ливерпул» мог забить ещё раз. Александер-Арнольд навесил справа, а Диас головой мощно пробил под перекладину, но Мерет выручил свою команду. Клопп пытался что-то исправить, сняв с игры даже Салаха. Однако «Наполи» спокойной оборонялся и прессинговал соперника, не давая мерсисайдцам спокойно развивать атаки. В итоге неаполитанцы спокойно довели матч до победы, не дав «Ливерпулю» ещё что-то создать. В общем, у Юргена Клоппа большие проблемы.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» через неделю примет «Аякс», а на выходных в рамках Премьер-лиги также дома сыграет с «Вулверхэмптоном». «Наполи» же в следующий вторник отправится в Шотландию к «Глазго Рейнджерс», а до этого в Серии А на родной арене встретится со «Специей».