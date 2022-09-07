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Лига чемпионов

Клопп рассказал, что нужно «Ливерпулю» для победы в Неаполе

 
07 Сентября 2022 • 12:17 Комментировать
Наполи
...
Ливерпуль
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Через 8 ч. 51 мин.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем гостевом поединке против «Наполи» в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы еще не побеждали в Неаполе, хотя выходили в финал ЛЧ, когда играли с ними в одной группе. Иногда требуется больше времени, чтобы добиться чего-то – просто у меня позднее зажигание. На этот раз «Ливерпулю» нужно сыграть лучше, чем в предыдущих матчах», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского гранда.

Матч «Наполи» - «Ливерпуль» состоится в Неаполе сегодня, 7 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Юрген Клопп
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НАПОЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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