«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Наполи»

Свои выступления в очередном розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира английский «Ливерпуль», финалист прошлой Лиги чемпионов, начнет с матча в Неаполе против местного «Наполи».

Накануне игры наставник английского клуба, немецкий специалист Юрген Клопп, объявил стартовый состав своей команды.

«Ливерпуль»: Аллисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Эллиотт, Диас, Салах, Фирмино.

Следить за событиями матча Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и английским «Ливерпулем» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.