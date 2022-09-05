Осимхен может пропустить матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Как сообщает Football Italia, нигериец тренировался отдельно от остальной команды из-за мышечной травмы.

Осимхен в новом сезоне отметился двумя голами и одной результативной передачей в итальянской Серии А. Нигериец летом мог уйти в другую команду, но его трансфер так и не состоялся. В футболисте были заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Напомним, что «Наполи» сыграет с «Ливерпулем» завтра. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.