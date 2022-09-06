Капитан «Наполи»: «Ливерпуль» не должен нас пугать»

Защитник и капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо рассказал, что нужно команде для успеха в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится в среду в Неаполе.

«Мы должны проявить огромное желание и решимость, чтобы показать хорошую игру против топ-команды. Нам очень интересно проверить, на что мы способны против соперника высочайшего уровня.

Важно действовать без страха и не позволять «Ливерпулю» навязывать свой сценарий. Играя с опаской против команды Клоппа, ты рискуешь быть раздавленным с эмоциональной точки зрения. Мы должны быть смелыми.

У них много выдающихся игроков, и нам, защитникам, придётся показать свой максимум, чтобы справиться со своей работой, но «Наполи» защищается как единое целое, начиная с нападающих», – отметил итальянец.