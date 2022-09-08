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Лига чемпионов

Линекер сделал забавный комплимент Кварацхелии

 
08 Сентября 2022 • 09:48 Комментировать
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о выступлениях грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за итальянский клуб «Наполи».

«Хвича – интересный молодой футболист. В минувший уик-энд наблюдал за его великолепной игрой против «Лацио». Против Кварацхелии так же сложно играть, как и правильно писать его фамилию», - гласит сообщение англичанина в социальных сетях.

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Хвича отметился голевой передачей. Его команда одержала крупную победу со счетом 4:1.

В рамках Серии А 21-летний хавбек провел пять матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Гари Линекер Хвича Кварацхелия
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