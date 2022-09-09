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Лига чемпионов

Капелло: «Наполи» мог забить «Ливерпулю» и семь голов»

 
09 Сентября 2022 • 11:18 Комментировать
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

Итальянский специалист Фабио Капелло, который ранее занимал пост наставника сборной России, поделился мнением о разгромном поражении «Ливерпуля» от «Наполи» (1:4) в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи» показал свой класс, это было отчетливо видно. Англичане проиграли им в движении. Это был нет тот «Ливерпуль», который раньше всех побеждал.

«Наполи» показал отличный футбол. 4:1 – скромный счет. Команда Спаллетти могла забить и семь голов», - передает слова Капелло Sky Sport.

Во втором туре «Наполи» на выезде встретится с шотландским «Глазго Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ливерпуль Наполи
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