Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Не думаю, что в этом сезоне «Ливерпуль» дойдёт до финала Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара поделился мыслями о перспективах «Ливерпуля» в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

В прошлой кампании «красные» добрались до финала, где с минимальным счётом уступили мадридскому «Реалу».

«Я не думаю, что в этом году «Ливерпуль» снова будет играть в финале Лиги чемпионов. Предположу, что они остановятся на стадии четвертьфинала, – приводит слова О'Хары Talksport. – Не знаю, можно ли считать нынешний «Ливерпуль» той же командой, что недавно добивалась успехов – возможно, сейчас они переживают переходный период», – заявил англичанин.

Команда Юргена Клоппа выступит в одной группе Лиги чемпионов с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс».