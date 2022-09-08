УЕФА похвалил Хвичу после разгрома «Ливерпуля»

Пресс-служба УЕФА опубликовала пост в социальных сетях, который посвятила грузинскому полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича – особенный», - говорится в соцсетях организации.

Напомним, что в среду, 7 сентября, «Наполи» стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре соревнований подопечные Лучано Спаллетти на своем домашнем стадионе принимали «Ливерпуль». Неаполитанцы отпраздновали крупную победу над мерсисайдцами со счетом 4:1.

В прошедшей встрече Хвича отметился голевой передачей.

В чемпионате Италии на счету грузина четыре забитых мяча в пяти поединках.