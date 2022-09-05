Оуэн: «Салаха как будто не существует»

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн раскритиковал нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха за игру в матче против «Эвертона». По мнению англичанина, игрок сборной Египта начал выступать хуже, чем раньше.

«Салаха как будто не существует. Мы уже обсуждали это перед игрой. Он слишком широко располагается в новом сезоне. Возможно, это связано с появлением центрального нападающего. В любом случае, он словно исчез в последних трёх матчах», – цитирует Оуэна Anfield Watch.

Напомним, что Салах в новом сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами в АПЛ.