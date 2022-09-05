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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн: «Салаха как будто не существует»

 
05 Сентября 2022 • 14:08 Комментировать (1)
Наполи
...
Ливерпуль
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07.09 22:00

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн раскритиковал нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха за игру в матче против «Эвертона». По мнению англичанина, игрок сборной Египта начал выступать хуже, чем раньше.

«Салаха как будто не существует. Мы уже обсуждали это перед игрой. Он слишком широко располагается в новом сезоне. Возможно, это связано с появлением центрального нападающего. В любом случае, он словно исчез в последних трёх матчах», – цитирует Оуэна Anfield Watch.

Напомним, что Салах в новом сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн Мохамед Салах
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НАПОЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Сентября 2022 в 14:35
Он есть, просто его не видно... Как сурка... А-ха-ха-ха...
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