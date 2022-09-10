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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии опровергли слухи о том, что Клопп «потерял раздевалку» в «Ливерпуле»

 
10 Сентября 2022 • 00:15 Комментировать
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

Английские ресурсы уверяют, что Юрген Клопп и «Ливерпуль» ещё могут добиться совместного успеха.

В недавнем матче Лиги чемпионов «красные» потерпели сокрушительное поражение от «Наполи» (1:4), что усилило разговоры о необходимости перемен в клубе. Ранее «Ливерпуль» провёл ряд неуверенных игр в чемпионате Англии.

По словам журналиста Бена Джейкобса, всё не так плохо, как может показаться: «Клопп рассматривается руководством как неотъемлемая часть проекта, он ни в коем случае не потерял раздевалку. В клубе понимают, что команда сильно ослаблена травмами и переживает переходную стадию».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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