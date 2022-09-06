Алиссон считает, что «Наполи» может стать серьёзной проблемой для «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказал мнение о сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов.

«Все любят Лигу чемпионов, и мы тоже её любим. Хотим начать свой путь с победы, но нам будет противостоять отличная команда, с которой мы уже встречались в недавнем прошлом.

В «Наполи» выступают прекрасные игроки, а возглавляет команду замечательный тренер Лучано Спаллетти, с которым я работал в «Роме». «Наполи» изменил игровой стиль с момента нашей первой встречи, в команде новые игроки, новый тренер, много талантливой молодёжи. Мы знаем, что нам будет очень непросто», – рассказал на предматчевой пресс-конференции бразильский вратарь.

Встреча «Наполи» – «Ливерпуль» пройдёт в среду.