Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Симеоне - о голе «Ливерпулю»: «Этот мяч дарит невероятные эмоции»

 
08 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле принимал «Ливерпуль». Итальянский коллектив отпраздновал победу со счетом 4:1. Один из мячей в составе неаполитанцев забил аргентинский форвард Джованни Симеоне.

«Гол, забитый в матче Лиги чемпионов, дарит невероятные эмоции. Я знал, что когда-то этот момент настанет. Нужно верить, все реально», - приводятся слова нападающего на официальном сайте УЕФА.

В следующем поединке Лиги чемпионов команда Симеоне на выезде встретится с шотландским «Рейнджерс». Матч состоится в Глазго во вторник, 13 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Джованни Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
10:49 · Лига чемпионов
Симеоне - о голе «Ливерпулю»: «Этот мяч дарит невероятные эмоции»
10:41 · Лига чемпионов
Госенс: «Интеру» противостояла великая команда»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Ван Дейк не дотягивает до своего уровня»
09:48 · Лига чемпионов
Линекер сделал забавный комплимент Кварацхелии
09:01 · Лига чемпионов
Роберто: «Левандовски - подарок для «Барселоны»
08:39 · Лига чемпионов
Джеко: «Бавария» сейчас сильнее «Интера»
08:27 · Лига чемпионов
Д’Амброзио прокомментировал неудачный старт «Интера» в ЛЧ
08:19 · Лига чемпионов
Тренер «Виктории» восхищён игрой Левандовски
08:14 · Лига чемпионов
Левандовски: «Без разницы, кто забивает голы, главное – победа»
08:03 · Лига чемпионов
Тренер «Виктории» - о разгроме от «Барселоны»: «Это полезный опыт для нас»
07:57 · Лига чемпионов
Мбаппе и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
07:49 · Лига чемпионов
Де Лихт рассказал, в чём сила «Баварии»
07:44 · Лига чемпионов
Консейсау считает, что «Порту» заслуживал победы в матче с «Атлетико»
07:37 · Лига чемпионов
Нагельсманн жаждет встречи с Левандовски в Лиге чемпионов
07:30 · Лига чемпионов
Капелло назвал причины поражения «Интера» в матче с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем