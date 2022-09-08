Симеоне - о голе «Ливерпулю»: «Этот мяч дарит невероятные эмоции»

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле принимал «Ливерпуль». Итальянский коллектив отпраздновал победу со счетом 4:1. Один из мячей в составе неаполитанцев забил аргентинский форвард Джованни Симеоне.

«Гол, забитый в матче Лиги чемпионов, дарит невероятные эмоции. Я знал, что когда-то этот момент настанет. Нужно верить, все реально», - приводятся слова нападающего на официальном сайте УЕФА.

В следующем поединке Лиги чемпионов команда Симеоне на выезде встретится с шотландским «Рейнджерс». Матч состоится в Глазго во вторник, 13 сентября.