«Наполи» потерял Осимхена

Для итальянского «Наполи» новый сезон Лиги чемпионов начался с матча с «Ливерпулем», в ходе первого тайма которого неаполитанцам удалось забить аж три гола. Однако, в то же время, в конце первой половины встречи они потеряли своего лучшего нападающего - нигериец Виктор Осимхен получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него на поле вышел Джованни Симеоне, который сразу же забил третий мяч своего клуба.

Что касается Осимхена, то речь идет о мышечном повреждении. Насколько оно серьезно, станет известно лишь после подробного медицинского обследования.

Следить за событиями матча между итальянским «Наполи» и английским «Ливерпулем» можно при помощи нашей онлайн-трансляции.