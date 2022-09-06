Тьяго вернулся к тренировкам в «Ливерпуле»

Полузащитник Тьяго Алькантара травмировался на старте сезона – в матче первого тура Премьер-лиги против «Фулхэма». Спустя месяц испанец возобновил тренировки с «Ливерпулем», о чём сообщает портал Goal.com.

Ожидается, что Тьяго отправится с «Ливерпулем» на гостевой матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

Возвращение в строй Тьяго является хорошей новостью для Юргена Клоппа и фанатов «Ливерпуля» - особенно на фоне потери Джордана Хендерсона. Капитан «красных» угодил в лазарет и вернётся на футбольное поле только в октябре.

«Ливерпуль» сыграет против «Наполи» в среду, 7 сентября.