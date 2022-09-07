Ди Лоренцо уверен, что «Наполи» сможет доставить «Ливерпулю» проблемы

Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

29-летний итальянец отметил, что соперник обладает талантливыми игроками в своём составе, против которых необходимо действовать внимательнее при обороне своих ворот.

«Постараемся показать лучшую игру против топового соперника. Настрой и класс позволяют нам рассчитывать на то, что мы доставим «Ливерпулю» проблемы», — приводит слова ди Лоренцо пресс-служба УЕФА.

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 7 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.