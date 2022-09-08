​Министр обороны Греции дал совет «Ливерпулю»

«Ливерпуль» провалился на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв в гостях у «Наполи» со счётом 1:4. После игры на страничке английского клуба в социальной сети комментарий оставил Никос Панайотопулос – министр обороны Греции. Он дал «Ливерпулю» два совета.

«Купите топового правого защитника и переместите Трента Александер-Арнольда в полузащиту. И задача решена!» - написал Панайотопулос.

Трент Александер-Арнольд играет на позиции правого защитника, но он известен своими шикарными передачами. По ходу игры с «Наполи» Трент отметился очередной такой передачей, выведя Мохамеда Салаха на вратаря, но египтянин не смог остановить мяч.