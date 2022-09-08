Робертсон: «Соперник переиграл нас по всем статьям»

«Ливерпуль» ужасно начал свой путь в очередном розыгрыше Лиги чемпионов - подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа крупно проиграли «Наполи», пропустив три мяча еще в первом тайме. Защитник английской команды Энди Робертсон считает, что поражение «Ливерпуля» было заслуженным.

- Мы были слишком, слишком открыты. Нельзя так играть тут, против «Наполи», нельзя так открываться для соперника. Они были намного лучше нас, находили свободные зоны, нам надо стать компактнее. Мы заслужили такое поражение. Мы не боролись в достаточной степени. Надо просыпаться, - цитирует слова Робертсона BT Sport.