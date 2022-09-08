«Не каждому дано побеждать на стадионе имени Марадоны» - «Спартак» потроллил «Ливерпуль»

Свои выступления в новом розыгрыше Лиги чемпионов прошлогодний финалист «Ливерпуль» начал с неудачи в Неаполе - команда Юргена Клоппа проиграла со счетом 1:4.

На это фиаско быстро отозвались в пресс-службе московского «Спартака» - там почувствовали запах жареного еще в перерыве, когда счет был 3:0 в пользу «Наполи». И решили потроллить англичан, опубликовав напоминание о том, что «Спартак», дескать, в Неаполе-то победил!

- Побеждать на стадионе Марадоны дано не каждому..., - так, с чувством, прокомментировала пресс-служба «красно-белых» свою публикацию, адресованную знаменитому «Ливерпулю».