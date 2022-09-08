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Лига чемпионов

«Не каждому дано побеждать на стадионе имени Марадоны» - «Спартак» потроллил «Ливерпуль»

 
08 Сентября 2022 • 00:04 Комментировать (1)
Наполи
4:1
Ливерпуль
окончен

Свои выступления в новом розыгрыше Лиги чемпионов прошлогодний финалист «Ливерпуль» начал с неудачи в Неаполе - команда Юргена Клоппа проиграла со счетом 1:4.

На это фиаско быстро отозвались в пресс-службе московского «Спартака» - там почувствовали запах жареного еще в перерыве, когда счет был 3:0 в пользу «Наполи». И решили потроллить англичан, опубликовав напоминание о том, что «Спартак», дескать, в Неаполе-то победил!

- Побеждать на стадионе Марадоны дано не каждому..., - так, с чувством, прокомментировала пресс-служба «красно-белых» свою публикацию, адресованную знаменитому «Ливерпулю».

 

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Комментарии (1)
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redwhite1959
08 Сентября 2022 в 00:11
"Спартак" - позорники! Тренера, который выиграл группу ЛЕ с "Лестером" и "Наполи" выгнали с треском, пригласив ноунейма Ваноли по прихоти Салиховой!(( А теперь - хрень всякую пишут!((
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окончен Тоттенхэм 2:0 Марсель 1.50 4.50 6.40
окончен Атлетико М 2:1 Порту 2.20 3.75 2.75
окончен Интер Милан 0:2 Бавария 2.70 4.00 2.17
окончен Наполи 4:1 Ливерпуль 5.40 5.10 1.43
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