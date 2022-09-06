Спаллетти: «Ливерпуль» попытается задушить «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится в среду.

«Играя с «Ливерпулем», нужно сохранять предельную концентрацию на протяжении всего матча. Команда Клоппа играет в тотальный футбол, игроки быстро перемещают мяч.

В матче «Эвертон» – «Ливерпуль» было в два раза больше вбрасываний из-за боковой, чем в нашей игре с «Лацио» – это говорит о том, что они пытаются максимально растягивать оборону соперников и действуют открыто. «Ливерпуль» постарается задушить «Наполи», и нам нужно показать свой максимум, чтобы добиться результата», – заявил на пресс-конференции рулевой неаполитанцев.