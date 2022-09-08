Клопп: «Команде не хватает многих вещей»

«Ливерпуль» ужасно начал свой путь в очередном розыгрыше Лиги чемпионов - подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа крупно проиграли «Наполи», пропустив три мяча еще в первом тайме. Наставник команды прокомментировал эту неудачу - по его мнению, на данный момент в игре «Ливерпуля» много недостатков.

- В первом тайме мы играли плохо, но даже так, не должны были пропускать три мяча. Когда в воротах Аллисон, все должно быть совсем плохо, чтобы пропустить три мяча. Команде не хватает многих вещей, и соль в том, что наверстывать надо посреди сезона. У нас матч с «Вулверхэмптоном» в субботу, и они, наверное, смеялись с нас сегодня. Нам нужно время, - цитирует Клоппа BBC Sport.