Модрич - единственный игрок в истории Лиги чемпионов, который забил в своём 100-м матче

Для обладателя Лиги чемпионов, мадридского «Реала», новый сезон самого престижного клубного турнира Европы начался с победы в Глазго с победителем Кубка чемпионов в 1967 году - «Селтиком».

Эта встреча оказалась сотой для хорватского плеймейкера Луки Модрича в рамках Лиги чемпионов. Отметить сие событие Модрич решил приличествующим цифре образом - он забил один из мячей своего клуба, а именно - второй.

Таким образом, обладатель «Золотого мяча» в 2018 году стал единственным игроком в истории самого престижного турнира в клубном европейском футболе, который смог забить в своем сотом матче в рамках ЛЧ.