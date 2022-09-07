Тренер «Селтика»: «Нас подкосил первый гол»

Шотландский «Селтик» начал свои выступления в очередной кампании Лиги чемпионов с домашнего поражения от мадридского «Реала», несмотря на то, что продержался первый тайм. Во второй половине встречи подопечные австралийского тренера Анге Постекоглу пропустили трижды. Он прокомментировал неудачу.

- Решающим для нас, роковым, стал первый гол. До этого мне казалось, что все идет хорошо, у нас тоже возникали шансы, при этом мы отлично отводили угрозы от наших ворот. Но после первого гола игроки расстроились и потеряли голову, а «Реалу» только это и требовалось, - цитирует Постекоглу пресс-служба УЕФА.