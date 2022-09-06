Модрич - самый возрастной автор гола в Лиге чемпионов за «Реал» с 1965 года

Для обладателя Лиги чемпионов, мадридского «Реала», новый сезон самого престижного клубного турнира Европы начался с матча в Глазго с победителем Кубка чемпионов в 1967 году - «Селтиком». Эта встреча оказалась сотой для хорватского плеймейкера Луки Модрича в рамках Лиги чемпионов.

Отметить сие событие Модрич решил приличествующим цифре образом - он забил один из мячей своего клуба, а именно - второй. Модрич, которому сегодня 36 лет и 362 дня, стал самым возрастным игроком мадридского «Реала» с 1965 года, который забил в Лиге чемпионов. Тогда этот сделал легендарный венгр Ференц Пушкаш, который отличился в игре с голландским «Фейеноордом» в возрасте 38 лет 173 дней.

Следить за событиями матча между «Селтиком» и «Реалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.