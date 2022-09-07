Анчелотти дал оценку игре Крооса в матче с «Селтиком»

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» отпраздновал гостевую победу над шотландским «Селтиком» со счетом 3:0. После окончания встречи главный тренер команды Карло Анчелотти оценил игру полузащитника Тони Крооса.

«Кроос показал отличный футбол в матче с «Селтиком». Тони как всегда прекрасно работал с мячом. У него по-прежнему высокий уровень, он великолепный футболист», - цитирует итальянского наставника AS.

В рамках второго тура групповой стадии ЛЧ подопечные Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу» примут немецкий «РБ Лейпциг». Поединок состоится в среду, 14 сентября, начало – 22:00 по московскому времени.