Азар забил за «Реал» первый мяч в официальной игре с января

Бельгийский форвард Эден Азар, вышедший по ходу матча Лиги чемпионов против шотландского «Селтика» вместо Карима Бензема, сумев отличиться и сделать счет 3:0 в поединке против «кельтов».

Этот мяч Эдена стал первым для игрока в официальных встречах за «Реал» почти за девять месяцев. Последний гол бельгийского футболиста датирован матчем Кубка Испании, в котором он отправил снаряд в ворота «Эльче» (2:1) 20 января текущего года.

Мадридская команда смогла одолеть «Селтик» в поединке первого тура группового этапа со счетом 3:0. «Сливочные» выступают в одной группе F с «Селтиком», «Шахтёром» и «РБ Лейпциг», являясь действующими триумфаторами турнира.