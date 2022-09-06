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Лига чемпионов

Тренер «Селтика» обещает сыграть в атакующий футбол с «Реалом»

 
06 Сентября 2022 • 10:11 Комментировать
Селтик
...
Реал Мадрид
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Через 10 ч. 49 мин.

Рулевой шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу рассказал, каким образом его подопечные сыграют против мадридского «Реала» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Не вижу смысла играть в атакующем стиле, а затем отказываться от него из-за соперника. «Селтик» в матче с «Реалом» будет играть так, как привык. Если окажется, что мы недостаточно хороши, то будем работать на тренировках еще более усердно. Мои футболисты понимают, что от них требуется», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Селтик» примет «Реал» на своем домашнем стадионе в Глазго. Матч пройдет сегодня, 6 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Селтик Ангелос Постекоглу
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СЕЛТИК РЕАЛ МАДРИД
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