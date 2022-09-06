Винисиус: «Селтик» очень силён»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о предстоящем поединке против шотландского «Селтика» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Соперник очень силен, эта команда отлично бежит. «Реал» же будет играть в свой футбол. Пусть они подстраиваются под нас, а не наоборот. Мы не собираемся ничего менять. Надеюсь, что у нас получится показать хорошую игру и победить», - приводит слова бразильского нападающего Hitc.com.

Матч между шотландцами и испанцами состоится на стадионе в Глазго сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.