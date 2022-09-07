Куртуа рассказал о травме Бензема

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о травме нападающего команды Карима Бензема во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Селтика».

«Пока мало знаю о его травме. Я сделал ему пас, после чего он ощутил боль в колене. Надеюсь, что ничего серьезного. Возможно, он просто решил перестраховаться. В любом случае у нас есть другие игроки, которые способны заменить Карима», - передает слова бельгийского голкипера пресс-служба клуба.

Матч в Глазго завершился крупной победой «Реала» со счетом 3:0. Во втором туре мадридцы на своем поле примут «РБ Лейпциг».