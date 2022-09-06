«Реал» обновит рекорд по продолжительности участия в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» готовится начать свой 27-й сезон в Лиге чемпионов, что, наряду с «Барселоной», станет рекордом турнира. А вот другим рекордом «Реал» владеет единолично, и он обновит его - 26-е участие в Лиге чемпионов подряд.

В последний раз «Реал» пропустил Лигу чемпионов в сезоне 1996\1997 - в то время в этот турнир выходил лишь победитель чемпионата, а им в 1996 году стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» дошли до четвертьфинала, но там в драматическом двухматчевом сражении уступили «Аяксу».

Начиная с сезона 1997\1998 «Реал» вернулся в Лигу чемпионов, причем сразу же выиграл ее, а затем формат турнира был расширен, и попасть в него стало проще, так что «Реал» уже ни разу не промахивался, в отличие от «Барселоны», которая стабильно не пропускает Лигу чемпионов лишь с сезона 2004\2005.