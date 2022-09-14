Кроос — о матче с «Селтиком»: «Когда гимн Лиги чемпионов завершился, я сказал Алабе, что мы уже проигрываем со счётом 0:2»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» вспомнил предыдущий матч с «Селтиком», в которым «сливочные» одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Немецкий футболист отметил невероятную атмосферу на стадионе в Глазго.

«Мы вышли на поле, настроение нормальное. Потом заиграл гимн Лиги чемпионов, и я подумал, что стадион рухнет. Это было невероятно, я никогда такого не испытывал. Когда гимн завершился, я сказал Алабе, что мы уже проигрываем со счётом 0:2», — цитирует Крооса Sport1.de с ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

Матч «Реал» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.