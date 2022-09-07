Гол Азара стал 200-м в его карьере

Мадридский «Реал» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов так, как подобает обладателю трофея - с крупной гостевой победы в Глазго над местным «Селтиком». Основные события матча произошли во второй его половине, сперва отличились Винисиус Жуниор, затем Лука Модрич, а увенчал успех гол вышедшего на замену Эдена Азара.

Он был забит после самой длинной в истории выступлений мадридского клуба в Лиге чемпионов комбинации - голу предшествовали 33 непрерванных соперником передачи.

Есть и другая любопытная цифра - этот гол стал юбилейным, 200-м в профессиональной карьере бельгийского нападающего.