Анчелотти: «Во втором тайме был сольный концерт «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о гостевой победе над шотландским «Селтиком» в матче стартового тура группового раунда Лиги чемпионов. «Сливочные» победили со счетом 3:0, забив все голы во второй половине встречи.

«Парни очень классно проявили себя во втором тайме. Я доволен игрой. Вторую половину встречи можно назвать сольным концертом «Реала».

«Селтик» - хороший соперник, на стадионе царила невероятная атмосфера. Фанаты отлично поддерживали своих любимцев. Нам было нелегко, но мы справились», - цитирует итальянца Mundo Deportivo.

Во втором туре «Реал» на своем поле сыграет против «РБ Лейпцига».