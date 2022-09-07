Гол Азара состоялся после самой длинной в истории выступлений «Реала» в Лиге чемпионов комбинации

Мадридский «Реал» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов так, как подобает обладателю трофея - с крупной гостевой победы в Глазго над местным «Селтиком». Основные события матча произошли во второй его половине, сперва отличились Винисиус Жуниор, затем Лука Модрич, а увенчал успех гол вышедшего на замену Эдена Азара,

Он случился после комбинации из 33 непрерванных пасов, завершающим актом которой стал пас Карвахаля на Азара. Такой длинной комбинации в преддверии гола не было ни разу в истории выступлений «Реала» в Лиге чемпионов, с тех пор, как начался подробный сбор подобной статистики.