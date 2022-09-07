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Лига чемпионов

Гол Азара состоялся после самой длинной в истории выступлений «Реала» в Лиге чемпионов комбинации

 
07 Сентября 2022 • 02:49 Комментировать
Селтик
0:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов так, как подобает обладателю трофея - с крупной гостевой победы в Глазго над местным «Селтиком». Основные события матча произошли во второй его половине, сперва отличились Винисиус Жуниор, затем Лука Модрич, а увенчал успех гол вышедшего на замену Эдена Азара,

Он случился после комбинации из 33 непрерванных пасов, завершающим актом которой стал пас Карвахаля на Азара. Такой длинной комбинации в преддверии гола не было ни разу в истории выступлений «Реала» в Лиге чемпионов, с тех пор, как начался подробный сбор подобной статистики.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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