Винисиус впервые забил в четырёх матчах кряду за «Реал»

Для обладателя Лиги чемпионов, мадридского «Реала», новый сезон самого престижного клубного турнира Европы начался с матча в Глазго с победителем Кубка чемпионов в 1967 году - «Селтиком». Если первый тайм прошел без забитых мячей, то во второй половине игры лед, что называется, тронулся.

Первый голд забил бразилец Винисиус Жуниор, который установил свой личный рекорд - ранее ему еще не удавалось забить в четырех матчах кряду за «Реал», такое случилось с ним впервые, при том, что он проводит свой 176-й матч в составе команды.

Следить за событиями матча между «Селтиком» и «Реалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.