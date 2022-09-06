Команды Анчелотти выходили из группы Лиги чемпионов в 15 из 16 случаев

Наставник мадридского «Реала» готовится к очередному походу за трофеем Лиги чемпионов.

Нынешний розыгрыш самого престижного еврокубка станет для итальянского специалиста уже 19-м в тренерской карьере. Как отмечает Opta, команды Анчелотти успешно преодолевали групповую стадию в 15 из 16 последних случаев, а единственный «промах» датирован сезоном 2018/19 – тогда знаменитый тренер не смог вывести в 1/8 финала «Наполи».

В новом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» стартует с выездного матча против шотландского «Селтика». Встреча пройдёт во вторник. Позднее «сливочным» предстоит сыграть с «РБ Лейпцигом» и «Шахтёром».