«Реал» потерял Бензема из-за травмы

Мадридский «Реал» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем против «Селтика». В середине первого тайма этого поединка счёт не открыт, а испанский клуб остался без своего лидера, форварда Карима Бензема. Француз повредил ногу и в одном из эпизодов просто присел на корточки, не сумев продолжить игру. На 30-й минуте матча его заменил полузащитник Эден Азар. Сам Бензема не стал досматривать игру со скамейки запасных и в сопровождении клубного медика отправился прямо в раздевалку.

В текущем сезоне Карим Бензема провел пять матчей, в который забил четыре гола и один раз ассистировал одноклубнику.