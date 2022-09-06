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Лига чемпионов

«Реал» разгромил «Селтик», но потерял Бензема

 
06 Сентября 2022 • 23:50 Комментировать (1)
Селтик
0:3
Реал Мадрид
окончен

В первом тайме «Реал» намучался с «Сетиком», который создавал моменты, и не потерял из-за травмы Карима Бензема. Однако после перерыва класс мадридцев сказался, и «сливочные» добились уверенной победы.

Протокол игры  
Селтик0:3Реал Мадрид
  56'Винисиус Жуниор (0:1)
  60'Модрич Лука (0:2)
  77'Азар Эден (0:3)
Харт ДжоЮранович ЙосипКартер-Викерс КэмеронДженц МорицТэйлор ГрэгО'Райли Мэттью 72' (Муй Аарон ( 72') Макгрегор КаллумХатате Рео 72' (Фурухаси Кёго ( 72') Абада Лиэль 46' (Маеда Даизен ( 46'  64') Якумакис Георгиос 72' (Тернбулл Дэвид ( 72') Жота Серран 82' (Хакшабанович Сеад ( 82')
Запасные: Ралстон ЭнтониФоррест ДжеймсСигрист БенджаминAlexandro BernabeiУэлш СтивенБэйн СкоттМаккарти Джеймс
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао Эдер 46' (Рюдигер Антонио ( 46') Алаба ДавидМенди Ферлан  10'Модрич Лука 80' (Родриго ( 80') Чуамени Орельен 71' (Камавинга Эдуардо ( 71') Кроос ТониВальверде ФедерикоБензема Карим 30' (Азар Эден ( 30') Винисиус Жуниор 80' (Асенсио Марко ( 80')
Запасные: Начо ФернандесВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоЛунин АндрейЛопес Луис
06 сентября. Стадион "Селтик Парк".

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0:3. Гол Эдена Азара (видео). Лига чемпионов. Футбол

Во вторник стартовал групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира мадридский «Реал» защиту титула начал в Глазго, где его ждал «Селтик». Фаворит матча был очевиден, однако шотландцы дома могут дать бой любому сопернику.

Шотландцы могли открыть счёт уже в первой серьёзной атаке. Абада получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил, но после рикошета футбольный снаряд прошёл мимо цели. После того «Реал» всё же взял владение под свой контроль, но действовал не спеша. «Селтик» пытался убегать в контратаки, и в одной из них всё тот де Абада ворвался по центру и мощно пальнул, но вновь не попал в створ.

В середине тайма ещё одна вылазка «Селтика» чуть не стала голевой. После розыгрыша углового Макгрегор нанес удар из-за пределов штрафной, но угодил в штангу. Курута лишь взглядом провожал мяч и был уже не в силах спасти. Почти тут же захромал Бензема, и по истечении получаса француз был заменён, уступив место на поле Азару. За минуту до этого Вальверде пробил мощно издали, но в створ не попал.

За пять минут до перерыва едва не забил как раз Азар. После диагональной передачи справа бельгиец старался отправить мяч в противоход Харту, но получилось слабо и неточно. Перед самым перерывом Винисиус пробил с линии штрафной, но получилось точно в руки вратарю «Селтика». В итоге первый тайм так и завершился без голов.

В самом дебюте второго тайма хозяева обязаны были открывать счёт. После прострела справа Маеда был совсем один на одиннадцатиметровой отметке, но правой ногой пробил себе в левую. После этого «Реал» захватил инициативу, и игры класс мадридцев сказался. «Селтик» чуть недосмотрел, Вальверде прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, а Винисиус в гордом одиночестве ворвался в штрафную и в касание пробил в противоход Харту, открыв счёт.

 

Embed from Getty Images
Тут же «сливочные» удвоили счёт. Азар протащил мяч по центру, с линии штрафной сделал передачу правее на Модрича, хорват убрал двоих защитников и внешней стороной ступы правой ногой пробил в цель.

 

Embed from Getty Images
После этого темп спал. Мадридцы спокойно катали мяч, а «Селтик» будто потерял веру в свои силы. За тринадцать минут до конца «Реал» довёл счёт до разгромного. Кроос сделал передачу верхом в правую зону штрафной, куда ворвался Карвахаль и в касание сбросил мяч чуть назад на Азара, который не промахнулся мимо уже пустых ворот. Интересно, что тут же «Селтик» едва не сократил отставание. После передачи слева Маеда не подстроился под пас, и как-то странно отправил мяч по дуге, но едва не попал в дальний угол.

 

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В следующем туре уже через неделю «Реал» примет «Лейпциг». «Селтик» же во втором туре отправится на выезд к «Шахтёру».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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SpsGod
06 Сентября 2022 в 23:56
Интересный матч выдался.
Фанаты Селтика - это нечто, нереальная поддержка которой позавидуют многие топ клубы.
Хорошо начали хозяева, реализуй свои шансы Селтик в первом тайме и реалу остается мечтать как увезти ничью, ведь Реал дрогнул и была нервозность.
Тут и чувствуется разница в классе, одни реализуют свои шансы, а другие нет.
Hala Madrid!
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окончен Севилья 0:4 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
окончен РБ Лейпциг 1:4 Шахтёр Донецк
окончен Бенфика 2:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
окончен Селтик 0:3 Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
окончен ПСЖ 2:1 Ювентус 1.63 4.20 4.40
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