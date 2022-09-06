«Реал» разгромил «Селтик», но потерял Бензема

В первом тайме «Реал» намучался с «Сетиком», который создавал моменты, и не потерял из-за травмы Карима Бензема. Однако после перерыва класс мадридцев сказался, и «сливочные» добились уверенной победы.

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Во вторник стартовал групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира мадридский «Реал» защиту титула начал в Глазго, где его ждал «Селтик». Фаворит матча был очевиден, однако шотландцы дома могут дать бой любому сопернику.

Шотландцы могли открыть счёт уже в первой серьёзной атаке. Абада получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил, но после рикошета футбольный снаряд прошёл мимо цели. После того «Реал» всё же взял владение под свой контроль, но действовал не спеша. «Селтик» пытался убегать в контратаки, и в одной из них всё тот де Абада ворвался по центру и мощно пальнул, но вновь не попал в створ.

В середине тайма ещё одна вылазка «Селтика» чуть не стала голевой. После розыгрыша углового Макгрегор нанес удар из-за пределов штрафной, но угодил в штангу. Курута лишь взглядом провожал мяч и был уже не в силах спасти. Почти тут же захромал Бензема, и по истечении получаса француз был заменён, уступив место на поле Азару. За минуту до этого Вальверде пробил мощно издали, но в створ не попал.

За пять минут до перерыва едва не забил как раз Азар. После диагональной передачи справа бельгиец старался отправить мяч в противоход Харту, но получилось слабо и неточно. Перед самым перерывом Винисиус пробил с линии штрафной, но получилось точно в руки вратарю «Селтика». В итоге первый тайм так и завершился без голов.

В самом дебюте второго тайма хозяева обязаны были открывать счёт. После прострела справа Маеда был совсем один на одиннадцатиметровой отметке, но правой ногой пробил себе в левую. После этого «Реал» захватил инициативу, и игры класс мадридцев сказался. «Селтик» чуть недосмотрел, Вальверде прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, а Винисиус в гордом одиночестве ворвался в штрафную и в касание пробил в противоход Харту, открыв счёт.

Тут же «сливочные» удвоили счёт. Азар протащил мяч по центру, с линии штрафной сделал передачу правее на Модрича, хорват убрал двоих защитников и внешней стороной ступы правой ногой пробил в цель.

После этого темп спал. Мадридцы спокойно катали мяч, а «Селтик» будто потерял веру в свои силы. За тринадцать минут до конца «Реал» довёл счёт до разгромного. Кроос сделал передачу верхом в правую зону штрафной, куда ворвался Карвахаль и в касание сбросил мяч чуть назад на Азара, который не промахнулся мимо уже пустых ворот. Интересно, что тут же «Селтик» едва не сократил отставание. После передачи слева Маеда не подстроился под пас, и как-то странно отправил мяч по дуге, но едва не попал в дальний угол.

В следующем туре уже через неделю «Реал» примет «Лейпциг». «Селтик» же во втором туре отправится на выезд к «Шахтёру».