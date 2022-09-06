«Реал» разгромил «Селтик», но потерял Бензема

В первом тайме «Реал» намучался с «Сетиком», который создавал моменты, и не потерял из-за травмы Карима Бензема. Однако после перерыва класс мадридцев сказался, и «сливочные» добились уверенной победы.
|56'Винисиус Жуниор (0:1)
|60'Модрич Лука (0:2)
|77'Азар Эден (0:3)
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Во вторник стартовал групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира мадридский «Реал» защиту титула начал в Глазго, где его ждал «Селтик». Фаворит матча был очевиден, однако шотландцы дома могут дать бой любому сопернику.
Шотландцы могли открыть счёт уже в первой серьёзной атаке. Абада получил мяч в чужой штрафной и сразу пробил, но после рикошета футбольный снаряд прошёл мимо цели. После того «Реал» всё же взял владение под свой контроль, но действовал не спеша. «Селтик» пытался убегать в контратаки, и в одной из них всё тот де Абада ворвался по центру и мощно пальнул, но вновь не попал в створ.
В середине тайма ещё одна вылазка «Селтика» чуть не стала голевой. После розыгрыша углового Макгрегор нанес удар из-за пределов штрафной, но угодил в штангу. Курута лишь взглядом провожал мяч и был уже не в силах спасти. Почти тут же захромал Бензема, и по истечении получаса француз был заменён, уступив место на поле Азару. За минуту до этого Вальверде пробил мощно издали, но в створ не попал.
За пять минут до перерыва едва не забил как раз Азар. После диагональной передачи справа бельгиец старался отправить мяч в противоход Харту, но получилось слабо и неточно. Перед самым перерывом Винисиус пробил с линии штрафной, но получилось точно в руки вратарю «Селтика». В итоге первый тайм так и завершился без голов.
В самом дебюте второго тайма хозяева обязаны были открывать счёт. После прострела справа Маеда был совсем один на одиннадцатиметровой отметке, но правой ногой пробил себе в левую. После этого «Реал» захватил инициативу, и игры класс мадридцев сказался. «Селтик» чуть недосмотрел, Вальверде прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, а Винисиус в гордом одиночестве ворвался в штрафную и в касание пробил в противоход Харту, открыв счёт.
В следующем туре уже через неделю «Реал» примет «Лейпциг». «Селтик» же во втором туре отправится на выезд к «Шахтёру».
Роман Андреев
Фанаты Селтика - это нечто, нереальная поддержка которой позавидуют многие топ клубы.
Хорошо начали хозяева, реализуй свои шансы Селтик в первом тайме и реалу остается мечтать как увезти ничью, ведь Реал дрогнул и была нервозность.
Тут и чувствуется разница в классе, одни реализуют свои шансы, а другие нет.
Hala Madrid!
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