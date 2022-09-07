Анчелотти отметил вклад Азара в победу «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Эдена Азара в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». Бельгиец заменил травмированного Карима Бензема и отметился забитым мячом.

«Эден сейчас максимально мотивирован, он отлично себя чувствует. Он сыграл важную роль во втором тайме. Эден сделал отличный пас в моменте со вторым голом, а затем установил окончательный счет. Это важный игрок для «Реала». Ему нужно продолжать в том же ключе», - передает слова «Папы Карло» пресс-служба «сливочных».

«Реал» победил «Селтик» со счетом 3:0. В следующем туре мадридцы на домашнем стадионе встретятся с «РБ Лейпцигом».