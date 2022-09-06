«Реал» объявил состав на матч с «Селтиком»

Мадридский «Реал» начинает выступления в своем 27-м розыгрыше Лиги чемпионов, это, наряду с «Барселоной», является рекордом турнира. Накануне игры итальянский специалист Карло Анчелотти объявил состав своей команды, которая выйдет на поле с первой минуты игры против «Селтика» в Глазго.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Менди.

Матч между шотландским «Селтиком» и мадридским «Реалом» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.