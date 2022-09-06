Модрич стал восьмым игроком «Реала», который сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов

Для обладателя Лиги чемпионов, мадридского «Реала», новый сезон самого престижного клубного турнира Европы начался с матча в Глазго с победителем Кубка чемпионов в 1967 году - «Селтиком». Эта встреча оказалась сотой для хорватского плеймейкера Луки Модрича в рамках Лиги чемпионов.

Он стал восьмым игроком в истории «Реала», который добрался до такой цифры. А лидируют в топе такие игроки, как Икер Касильяс (150 матчей), Рауль Гонсалес (130), Серхио Рамос (129), Карим Бензема (124), Роберто Карлос (107), Марсело (102) и Криштиану Роналду (101).

Следить за событиями матча между «Селтиком» и «Реалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.