Куртуа: «Азар воспользовался свои шансом»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре своего соотечественника Эдена Азара в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Селтика» (3:0). В прошедшей встрече полузащитник отметился забитым мячом.

«Эден – фантастический футболист. Он быстро поймал ритм матча и сыграл важную роль в нашем успехе. Азар воспользовался шансом и показал тренерскому штабу, что готов выходить на поле как можно чаще и приносить пользу», - передает слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

В следующем туре Лиги чемпионов «королевский клуб» встретится с немецким «РБ Лейпцигом».