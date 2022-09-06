Модрич станет восьмым футболистом, сыгравшим 100 и более матчей за «Реал» в Лиге чемпионов

Полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу вот-вот покорится знаменательная отметка.

Во вторник «сливочные» сыграют в Шотландии против местного «Селтика», и данный поединок станет для 36-летнего хорвата сотым по счёту в рамках Лиги чемпионов с момента перехода в «Реал», отмечает Marca. До Модрича это достижение покорилось только семерым: лидером является экс-вратарь Икер Касильяс (150), второе место у Рауля (130), третий – Серхио Рамос (129), далее по списку следуют Карим Бензема (123), Роберто Карлос (107), Марсело (102) и Криштиану Роналду (101).

Лука Модрич перебрался в «Реал» в 2012 году из английского «Тоттенхэма».