Куртуа объяснил, почему «Реал» не смог забить «Селтику» в первом тайме

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о матче с шотландским «Селтиком» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Испанский гранд отпраздновал победу со счетом 3:0, забив все голы во втором тайме.

«В первом тайме нам было непросто, соперник играл на своем поле и рвался в атаку. Не могу сказать, что мы были в своих лучших кондициях в этот вечер. Когда же команда привыкла к темпу матча, то смогла прибавить и забить голы», - передает слова бельгийца пресс-служба УЕФА.

В следующем матче Лиги чемпионов мадридский гранд сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом».