​Бензема едет в Глазго, фанаты «Селтика» огорчены

Во вторник вечером в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Селтик» и «Реал». В воскресенье Карим Бензема не тренировался с командой, что дало фанатам шотландского клуба надежду на то, что француз пропустит ближайший матч. Впрочем, Бензема отправился в Глазго, что видно по кадрам из аэропорта.

Фанатам «Селтика» впору огорчиться, ведь Бензема – главная угроза в составе «Реала». В пяти матчах сезона 2022/2023 француз забил за «сливочных» четыре гола.

Матч между «Селтиком» и «Реалом» стартует 6 сентября в 22:00 по московскому времени. Также в этой группе выступят «РБ Лейпциг» и «Шахтёр».