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Лига чемпионов

​Бензема едет в Глазго, фанаты «Селтика» огорчены

 
05 Сентября 2022 • 18:56 Комментировать
Селтик
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 4.40 2 1.57
06.09 22:00

Во вторник вечером в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Селтик» и «Реал». В воскресенье Карим Бензема не тренировался с командой, что дало фанатам шотландского клуба надежду на то, что француз пропустит ближайший матч. Впрочем, Бензема отправился в Глазго, что видно по кадрам из аэропорта.

Фанатам «Селтика» впору огорчиться, ведь Бензема – главная угроза в составе «Реала». В пяти матчах сезона 2022/2023 француз забил за «сливочных» четыре гола.

Матч между «Селтиком» и «Реалом» стартует 6 сентября в 22:00 по московскому времени.  Также в этой группе выступят «РБ Лейпциг» и «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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СЕЛТИК РЕАЛ МАДРИД
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