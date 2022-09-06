Анчелотти: «Реал» не считают фаворитом Лиги чемпионов? Я не удивлён»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах своей команды перед стартом в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Действующие победители турнира начнут новый подход за трофеем матчем против «Селтика» в Глазго. В этом же квартете выступают немецкий «РБ Лейпциг» и украинский «Шахтёр».

«Лёгкая группа? Я так не думаю, – делится мнением Анчелотти. – «Селтик» показывает хороший футбол, и мы их уважаем. То же самое касается и «РБ Лейпцига» с «Шахтёром». На групповой стадии всегда случаются сюрпризы. Все мы помним прошлогоднюю историю с «Шерифом».

«Реал» не считают фаворитом турнира? Я не удивлён. Это даже хорошо для нас. Как и всегда, мы будем бороться до конца. Надеюсь, нам снова доведётся сыграть в финале», – заявил специалист.