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Лига чемпионов

Анчелотти: «Реал» не считают фаворитом Лиги чемпионов? Я не удивлён»

 
06 Сентября 2022 • 00:57 Комментировать
Селтик
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 4.40 2 1.57
Через 19 ч. 52 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах своей команды перед стартом в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Действующие победители турнира начнут новый подход за трофеем матчем против «Селтика» в Глазго. В этом же квартете выступают немецкий «РБ Лейпциг» и украинский «Шахтёр».

«Лёгкая группа? Я так не думаю, – делится мнением Анчелотти. – «Селтик» показывает хороший футбол, и мы их уважаем. То же самое касается и «РБ Лейпцига» с «Шахтёром». На групповой стадии всегда случаются сюрпризы. Все мы помним прошлогоднюю историю с «Шерифом».

«Реал» не считают фаворитом турнира? Я не удивлён. Это даже хорошо для нас. Как и всегда, мы будем бороться до конца. Надеюсь, нам снова доведётся сыграть в финале», – заявил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига Чемпионов
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СЕЛТИК РЕАЛ МАДРИД
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06.09  22:00 Селтик ... Реал Мадрид 5.30 4.40 1.57
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