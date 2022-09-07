Кроос назвал главный фактор победы «Реала» над «Селтиком»

Лидер средней линии мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о гостевой победе над шотландским «Селтиком» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сливочные» выиграли со счетом 3:0, забив все голы после перерыва.

«Очень крутая атмосфера на стадионе, мы знали, что будет нелегко играть здесь. «Селтик» умеет играть в футбол, «Реалу» же нужно было проявить выдержку и дождаться своего шанса. Победа вполне заслуженная. Этот результат стал плодом качества игры, которую мы продемонстрировали», - передает слова немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» встретится с «РБ Лейпцигом».