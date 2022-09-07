Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил травму в первом же матче новой кампании Лиги чемпионов, начатой мадридским клубом стильной победой в Глазго над местным «Селтиком».

Бензема покинул поле уже на 30-й минуте игры, когда счет еще не был открыт, но его отсутствие не помешало команде забить три мяча во второй половине игры. Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал травму Бензема:

- Похоже, что это не очень серьезная травма, но больше станет известно завтра. Пока не могу сказать вам, колено ли это или мягкие ткани мышц, - цитирует слова Анчелотти испанское издание El Mundo Deportivo.