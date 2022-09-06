Анчелотти рассказал, как «Реал» относится к «Селтику»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с шотландским «Селтиком». Своим мнением по этому поединку поделился главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Реалу» предстоит непростой поединок. Соперник сейчас в хороших кондициях и показывает отличный футбол. Мы тоже готовы к старту Лиги чемпионов.

«Реал» уважительно относится к «Селтику». На групповой стадии часто бывают сюрпризы. Чего стоит прошлогодний пример «Шерифа», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба клуба.

Поединок между «Селтиком» и «Реалом» пройдет в Шотландии сегодня, 6 сентября, начало – 22:00 мск.